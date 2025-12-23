به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سردار سرتیپ دوم ستاد بهادر خواجه‌وند ارشد نظامی آجا در منطقه شمال‌شرق امروز در آیین معارفه فرمانده تیپ ۲۷۷ متحرک هجومی شهید تولایی شهرستان قوچان، با اشاره به پیچیده‌تر شدن تهدیدات امروز، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد

وی افزود: نیرو‌های مسلح با بهره‌گیری از تجربه دفاع مقدس و حوادث اخیر، توانسته‌اند توان دفاعی و آمادگی رزمی خود را بیش از پیش ارتقا دهند.

فرزادفرد فرماندار قوچان نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های نظامی و امنیتی، امنیت پایدار را زیربنای توسعه و پیشرفت شهرستان عنوان کرد و گفت: همدلی و همکاری میان ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی و اجرایی، نقش مؤثری در ثبات و آرامش منطقه داشته است.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات امیر ذوالقدر فرمانده پیشین تیپ ۲۷۷ ، سرهنگ ستاد، احمد تقی امینی‌والا به‌عنوان فرمانده جدید این تیپ معرفی شد.