به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

سردار محمد احمدی افزود: مرزبانان در این عملیات‌ها مقدار ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ نخ و ۱۹ کیلوگرم تنباکو سیگار، ۱۳۵ کیلوگرم برنج، ۳۲۹ کیلوگرم قند، ۴۶۲ کیلوگرم چای، ۵۴ کیلوگرم شکر و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کردند.

سردار محمد احمدی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان ارزش ریالی این کالا‌های کشف شده ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است.