استاندار همدان در ستاد هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر برخورد جدی و بازدارنده با پدیده قاچاق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی گفت: برای حمایت واقعی از تولید، اشتغال و معیشت مردم، باید اقدامات خود را در برخورد با قاچاق به سطح بازدارنده ارتقا دهیم.

او قاچاق سوخت، آرد، پوشاک، پارچه، دخانیات و مشروبات الکلی را از جمله موارد عمده در استان برشمرد و افزود: پرداخت یارانه سنگین دولت برای کالا‌هایی مانند سوخت و آرد، با هدف تسهیل دسترسی مردم انجام می‌شود، اما تفاوت قیمت با کشور‌های همسایه انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد.

استاندار همدان از تصویب برنامه‌ای عملیاتی در دو محور فرهنگی-آموزشی و برخورد قانونی قاطع خبر داد و تأکید کرد: آگاه‌سازی در مدارس، دانشگاه‌ها و اصناف، همراه با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با شبکه‌های قاچاق، در دستور کار قرار گرفته است.

ملانوری شمسی تصریح کرد: هدف نهایی، پاکسازی استان از پدیده قاچاق و حمایت مؤثر از واحد‌های تولیدی داخلی است که با عزم جدی دستگاه‌های عضو ستاد محقق خواهد شد.