کتاب «دوقلو‌ها و غذای بهشتی» به قلم محسن محمدی با موضوع زیارت و توسل به ائمه اطهار، برای کودکان در نشر سرو منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب با تصویرسازی مهدیه جوزائی که برای رده سنی کودک تالیف شده است، قصه برادران دوقلو (هادی و جواد) را روایت می‌کند که در دهه ۶۰ به همراه دایی‌شان برای اولین‌بار راهی مشهد می‌شوند و می‌خواهند برای پدرشان که در جبهه مجروح شده و در خانه دوران نقاهت را می‌گذراند، کمی از غذای حضرتی را به عنوان تبرک ببرند. همین تصمیم و تلاش، دو برادر را درگیر ماجرا‌ها و اتفاقات جالب و بعضاً خنده‌داری می‌کند که می‌تواند برای مخاطب کودک جذاب و خواندنی باشد.

محسن محمدی در مقام نویسنده کوشیده است تا در ورای روایت قصه این دو برادر و تلاش‌های صادقانه و معصومانه برای بهبود حال پدر جانبازشان، علاوه بر خلق موقعیت‌های طنز، کودکان را با مفاهیمی همچون فلسفه زیارت، توسل به ائمه اطهار و سیره امام رضا علیه‌السلام آشنا کند.

در بخشی از رمان «دوقلو‌ها و غذای بهشتی» می‌خوانیم: «خنکای سنگ‌های مرمر حرم، کفِ پای بچه‌ها را قلقلک می‌داد. جواد و هادی با لذت دیوار‌ها و سقف آینه‌کاری شده‌ی حرم را تماشا می‌کردند. دایی رضا برای خودش زیر لب زمزمه می‌کرد. بوی خوش حرم و حال خوب آدم‌ها... همه مهربان بودند در این قطعه‌ی بهشتی... نگاه‌ها پر از محبت و زبان‌ها همه خوش، و هر کسی در حال خود... هرچه به ضریح نزدیک‌تر می‌شدند جمعیت هم بیشتر می‌شد. هادی پرسید: پس امام رضا کجاست؟!»

«مرد من»، «تفنگ بادی»، «لحظه عبور» «شما یک... هستید» و «باران برکت» عنوان کتاب‌هایی است که پیش از «دوقلو‌ها و غذای بهشتی» توسط این نویسنده در حوزه ادبیات داستانی به رشته نگارش درآمده و روانه بازار کتاب شده‌اند.