مسابقات گراپلینگ کیکبوکسینگ استان کردستان به میزبانی سنندج و در سالن آزادی این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این رقابتها با حضور ۱۴۸ ورزشکار از شهرستانهای سنندج، مریوان، بانه، کامیاران، دهگلان، دیواندره و سریش آباد در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش آقایان برگزار شد.
در پایان، تیم سنندج با کسب بالاترین امتیاز، عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کرد، تیم مریوان در جایگاه دوم ایستاد و تیم کامیاران مقام سوم به خود اختصاص داد.
در مراسم اختتامیه این مسابقات، احکام قهرمانی و لوحهای تقدیر به نفرات برتر اهدا شد.