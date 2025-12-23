پخش زنده
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خوزستان از آغاز فعالیتهای قرآنی کانونهای مساجد خوزستان در قالب طرح کرسیهای تلاوت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شاکر موسوینسب با اشاره به اجرای طرح قرآنی تلاوت در خوزستان اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج فعالیتهای قرآنی و استفاده از ظرفیت قاریان ممتاز کشوری و بینالمللی و بهرهمندی از ایام مبارک ماه رجب برگزار میشود.
وی افزود: طرح قرآنی تلاوت با همکاری معاونت قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان و به منظور حمایت از کرسیهای تلاوت و جلسات قرآنی مساجد و با شعار «هر مسجد یک پایگاه قرآنی» برگزار میشود.
موسوی نسب بیان داشت: اولین برنامه کرسی تلاوت قرآن کریم روز چهارشنبه ۳ دی ماه با همکاری کانون فرهنگی هنری مصباح مسجد شهدا و با حضور سید کریم موسوی مبتهل بینالمللی و سید جاسم موسوی قاری بینالمللی در شهرستان هویزه برگزار میشود.
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خوزستان ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری با هماهنگیهای صورت گرفته و حمایتهای مدیرکل و معاونت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، شاهد برنامهریزی و برگزاری کرسیهای تلاوت قرآن کریم در دیگر مناطق استان باشیم.