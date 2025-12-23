به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما ، تفاهم نامه همکاری دوجانبه به امضای اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان و فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رسید.

این تفاهم نامه با هدف توسعه و بهبود شرایط و ارتقاء فنی و کیفی فعالیت های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و ورزشی با رویکرد علمی در مأموریت ، زمینه های مرتبط با تحقق سیاست ها، اهداف ها و وظایف طرفین به عنوان دو نهاد پژوهشی و اجرایی تخصصی در حوزه ورزش در راستای احیاء، توسعه و ترویج ورزش ملّی چوگان به عنوان آیین فرهنگی، میراث تاریخی و آموزش و پرورش و دیگر نهادها و مراکز ، ورزش اصیل ایرانی در ابعاد مختلف همگانی، قهرمانی و حرفه ای در سطح دانشگاه ها دانش آموختگان، اساتید و مدرسین و خانواده ورزش کشور با استفاده از ، علمی، آموزشی و پژوهشی بویژه در بین دانشجویان ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل و موجود و بر اساس قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط طرفین منعقد شد.