بر ضرورت هم‌افزایی میان حوزه و دانشگاه در نشست هم‌اندیشی اساتید حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر تاکید شد.

نشست هم‌اندیشی اساتید حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نشست هم‌اندیشی اساتید حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر به مناسبت گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت استاد مجاهد نستوه محمد مفتح در دانشگاه علوم و فنون خرمشهر برگزار شد.

در این نشست، استادان دو مجموعه علمی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان حوزه و دانشگاه، دیدگاه‌های خود را درباره نقش وحدت در ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه مطرح کردند.

در این گردهمایی همچنین بر اهمیت ادامه مسیر شهید مفتح در پیوند علم و دین و تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی تأکید شد.