به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان گفت: دومین آزمون ورود به حرفه مهندسی در سال جاری در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی مطابق رشته و آزمون موردنظر به صورت متمرکز در مرکز استان و در محل دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

رضا حامی افزود: این آزمون در هفت رشته عمران، معماری، شهرسازی، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، ترافیک و نقشه‌برداری و همچنین در رشته‌های شش‌گانه کاردان‌ها و معماران تجربی برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آمار داوطلبان گفت: در مجموع ۳۷۷۵ نفر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۰۶ نفر خانم و ۳۰۶۹ نفر آقا هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و ایمن آزمون پیش‌بینی شده و داوطلبان می‌توانند با رعایت دستورالعمل‌ها در زمان مقرر در محل آزمون حضور یابند.