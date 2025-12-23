شرکت سه هزار و ۷۷۵ نفر در آزمون نظام مهندسی لرستان
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی لرستان گفت: دومین آزمون ورود به حرفه مهندسی در سال جاری با حضور ۳۷۷۵ داوطلب، چهارم و پنجم دی در دانشگاه لرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی لرستان گفت: دومین آزمون ورود به حرفه مهندسی در سال جاری در روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی مطابق رشته و آزمون موردنظر به صورت متمرکز در مرکز استان و در محل دانشگاه لرستان برگزار میشود.
رضا حامی افزود: این آزمون در هفت رشته عمران، معماری، شهرسازی، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، ترافیک و نقشهبرداری و همچنین در رشتههای ششگانه کاردانها و معماران تجربی برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آمار داوطلبان گفت: در مجموع ۳۷۷۵ نفر در این آزمون ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۷۰۶ نفر خانم و ۳۰۶۹ نفر آقا هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و ایمن آزمون پیشبینی شده و داوطلبان میتوانند با رعایت دستورالعملها در زمان مقرر در محل آزمون حضور یابند.