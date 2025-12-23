پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : سال گذشته تولید محصولات کشاورزی در استان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی در نشست خبری با محوریت ارائه گزارش عملکرد یک ساله بخش کشاورزی گفت: سال گذشته سالی موفق در حوزه تولیدات کشاورزی بود و میزان تولیدات کشاورزی استان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.
وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد اراضی کشاورزی استان دیم است گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش بارندگی داشتهایم که این موضوع تأثیری مستقیم بر تولیدات دیم گذاشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین تحریمها را یکی از عوامل محدود کننده ایجاد مشکل در تأمین نهادهها عنوان کرد و گفت: این موضوع صنعت مرغداری را تحت فشار قرار داده، اما تولید را متوقف نکرده است.
کریمی افزود: با وجود این شرایط دراستان کرمانشاه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجهریزی انجام شده است و روند تأمین نهادهها نیز با حذف برخی شرکتهای مشکلدار در حال بهبود است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر اهمیت توسعه کشت چغندرقند گفت: در کشت چغندرقند کرمانشاه سال گذشته رتبه سوم کشور را کسب کرد و برنامهریزی برای ایجاد کارخانههای سوم و چهارم قند در دستور کار است.
وی به توسعه کشت زعفران پرداخت و افزود: توسعه کشت زعفران با جدیت دنبال میشود و اکنون ۸۱۷ هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول ارزشمند است.
کریمی در ادامه به کشت سویا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به کمآببر بودن و صرفه اقتصادی، کشت سویا در مناطق گرمسیری آغاز و این محصول بهزودی در مناطق سردسیر نیز توسعه مییابد.
وی افزود: در سال گذشته ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت صنایع تبدیلی افزوده شد و بیش از ۶۰ درصد صنایع تبدیلی استان از بخش زراعت تأمین میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه حرکت بهسوی کشاورزی هوشمندو هوشمندسازی را یکی از اولویتهای جدی سازمان عنوان کرد و گفت: در مدیریت مزارع، باغات و سایر بخشها، طرحهای هوشمندسازی در حال اجراست و بهزودی واحد هوشمندسازی بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد.