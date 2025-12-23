به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ عباس حقیقی نیا به دریافت گزارشی در خصوص فعالیت فردی در خصوص توزیع و فروش دارو‌های غیرمجاز در شهر تالش و پیگیری پلیس در این زمینه اشاره کرد و گفت: پس از اقدامات فنی و نامحسوس صورت گرفته صحت موضوع محرز و محل نگهداری دارو‌ها در یکی از واحد‌های صنفی این شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: پلیس پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان، ۳ هزار و ۶۹۴ عدد قرص و شربت غیرمجاز را کشف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با اشاره به اینکه متهم ۴۴ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت گفت: کارشناسان ارزش دارو‌های کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ حقیقی نیا از مردم خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.