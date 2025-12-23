رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: گفتمان غالب پزشکی قانونی پیشرفت دائمی و همه جانبه برای خدمت بی منت به مردم و کمک به دستگاه قضائی در اجرای عدالت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور امروز سه شنبه دوم دی در افتتاحیه چهل و یکمین همایش هم اندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور در شهر تبریز گفت: قوه قضائیه در حکمرانی خود شیوه بدیعی را در پیش گرفته که بر چهار اصل هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی استوار است و پزشکی قانونی نیز این اصول را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به لزوم خدمت رسانی توأم با تکریم به مردم، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد نمایش شکوهی از کشور در منظر کشور‌های دیگر بودیم و نباید اجازه دهیم این شکوه خدشه دار شود که این مهم تنها با ارائه خدمت صادقانه به مردم عزیز محقق خواهد شد.

مسجدی با اشاره به اینکه در مقابل این مردم باید به بهترین شکل ممکن خدمت رسانی کرد، گفت: همه ما باید برای رسیدن به قله و برترین جایگاه‌ها تلاش کنیم، البته که مشکلات و محدودیت‌هایی در کشور وجود دارد، اما مهمترین داشته ما استقلال میهن اسلامی است و می‌توان با تکیه بر آن و دیگر داشته هایمان از جمله نیرو‌های نخبه جوان کشور بر مشکلات فائق آمد.

وی افزود: پزشکی قانونی، سازمانی کاملا علمی است و در کنار ارائه خدمت به مردم و صدور بیش از ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی در طول سال، فعالیت‌ها و خدمات علمی قابل توجهی دارد؛ از جمله اینکه همه تخصص‌های گروه پزشکی باید دوره‌هایی را در پزشکی قانونی سپری کنند و تحت آموزش قرار بگیرند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، راه اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی را یکی از دستاورد‌های سازمان عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی با راه اندازی این دانشکده در مسیر ارتقای دانش و مهارت در حوزه پزشکی قانونی تلاش بیشتری خواهد داشت چرا که بسیاری از دانش آموختگان بدون آموزش عملی در مجموعه پزشکی قانونی قادر به ارائه خدمات مناسب نیستند.

مسجدی افزود: مسیر علمی و فنی پزشکی قانونی موجب شده که امروزه مسئولین ارشد دستگاه قضائی نظرات کارشناسی این سازمان را فصل الخطاب و جزو لاینفک پرونده‌های قضائی عنوان کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه با وجود اعمال تحریم ها، پزشکی قانونی ایران در شرایط بهتری نسبت به کشور‌های منطقه قرار دارد، گفت: نخبگان جوان ما از همین محدودیت‌ها به عنوان یک فرصت استفاده کرده و موفق به ساخت و تولید کیت ژنتیک شدند که دستاورد بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی است. علاوه بر آن بسیاری دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز سازمان نیز در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تولید شده و یا در دست ساخت است.

مسجدی فعالیت بانک هویت ژنتیک ایران را دستاورد بزرگی برای کشور و نظام قضائی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها از خدمات این بانک استفاده می‌کنند و در ده استان کشور نیز آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی در حال ارائه خدمت هستند.

وی کسب رضایت الهی و رضایت مردم را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه در نظرسنجی اخیر دانشگاه تهران، سازمان پزشکی قانونی کشور رتبه سوم را در کسب رضایت مردم در میان مجموعه‌های دستگاه قضائی به دست آورده و ۷۵ درصد از مردم از عملکرد سازمان رضایت داشتند، اما باید تلاش کرد که رضایت ۲۵ درصد باقیمانده نیز جلب شود و هیچ مراجعه کننده‌ای با نارضایتی از این سازمان بیرون نرود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به انتخاب پزشکی قانونی به عنوان دستگاه برتر در موضوع جوانی جمعیت، افزود: هرچند پزشکی قانونی در این موضوع مورد هجمه‌ها و تهمت‌هایی ناروا قرار گرفت، اما کار صادقانه این سازمان در موضوع جوانی جمعیت و توجه به کسب رضایت خداوند، موجب شد خدمات آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان برتر در این حوزه دست یابد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اجرای هوشمند سازی در قوه قضاییه و پزشکی قانونی نیز گفت: با توجه به قانون و تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده و به منظور ارائه خدمات مناسب‌تر و سهل‌تر به مردم از تابستان امسال پرونده‌های تصادفات به دستگاه قضایی ارجاع نمی‌شود و به همین دلیل از ارجاع ۵۰۰ هزار پرونده به مراجع قضایی جلوگیری و کار مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

مسجدی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع عدالت در دسترسی به خدمات، افزود: در حال حاضر ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود دارد، اما ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن مرکز قضائی، فاقد پزشکی قانونی هستند که امیدواریم با همراهی مسئولین مربوط این مشکل برطرف شود.

وی گفت: امروزه دولت و مجلس نسبت به پزشکی قانونی اهتمام لازم را دارند، اما محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که نباید اجازه دهیم این محدودیت‌ها ما را در ارتقای خدمت رسانی و کیفیت خدمات بی یا کم انگیزه کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به نکاتی همچون همت مضاعف، تلاش مجاهدانه، اقدامات تحولی و خلاقانه، تواضع و فروتنی نسبت به مردم، پرکاری و خستگی ناپذیری، توجه به بیت المال، انتقادپذیری، رعایت نظم و قانون، تبیین دستاوردها، حضور میدانی و نگاه عادلانه در توزیع منابع اشاره کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است چهل و یکمین همایش مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور از امروز در استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز با شعار" پزشکی قانونی، نیاز‌های آینده و چرخش‌های تحول آفرین" آغاز به کار کرده و به مدت سه روز در این شهر برپاست.