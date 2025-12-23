توقیف عاملان زندهگیری غیرمجاز پرندگان وحشی در منطقه رودافشان دماوند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از شناسایی و توقیف سه نفر متخلف زندهگیری غیرمجاز پرندگان وحشی توسط محیطبانان پاسگاه محیطبانی رودافشان خبر داد و گفت: این افراد در جریان گشت و کنترل ضلع شرقی منطقه شکار ممنوع کوه سفید دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
نقی میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: محیط بانان پاسگاه محیط بانی رودافشان دماوند در جریان گشت و کنترل ضلع شرقی منطقه شکار ممنوع کوه سفید، سه نفر را در حال زنده گیری غیرمجاز پرندگان وحشی مشاهده کردند.
وی افزود: محیط بانان بلافاصله از ادامه فعالیت این افراد جلوگیری کردند و در این عملیات دو قطعه پرنده وحشی به همراه ادوات صید، شامل قفس و تور زنده گیری کشف و توقیف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند با بیان اینکه برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است تصریح کرد: موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.
میرزاکریمی در پایان تأکید کرد: هرگونه شکار و صید جانوران وحشی بدون اخذ مجوز و پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست، جرم محسوب شده و مشمول پیگرد قانونی است.
این مقام مسئول از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، موضوع را از طریق سامانه تلفنی 1540 گزارش دهند.