پخش زنده
امروز: -
ساماندهی وانتهای میوه فروش در سنندج به یکی از دغدغههای مدیریت شهری درآمده و شهرداری سنندج هم در سالهای اخیر نشان داده در اجرای طرحی جامع و مؤثّر برای ساماندهی این معضل ناتوان ماندهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، وانتبارهای میوهفروش نمادی از ناکارآمدی مدیریتی در شهر سنندج هستند که از دهه گذشته با تعدادی انگشتشمار آغاز شد و اکنون گوشه گوشه شهر را قبضه کردهاند.
برای بررسی دقیقتر این موضوع، امروز فرماندار سنندج در استودیوی خبر صبحدم حضور یافت تا درباره این موضوع و ابعاد آن توضیحاتی ارائه دهد. قرار بود نمایندهای از شهرداری نیز در این بخش خبری پاسخگوی مطالبه مردم باشد، اما این امر به دلایلی محقق نشد.
سجادی در این گفتگوی ویژه خبری پاسخگوی سؤالاتی در زمینه نظارت فرمانداری بر مدیریت شهری، سازوکار قانونی جایگزین برای این امر و ضربالاجل فرمانداری برای شهرداری در موضوع ساماندهی وانتبارهای میوهفروش بود.