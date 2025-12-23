پخش زنده
غلظت آلایندههای جوی به علت وارونگی دما تا اوایل وقت چهارشنبه افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۷ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما
زمان شروع: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
زمان پایان: اوایل وقت چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
نوع مخاطره:
تداوم پتانسیل انباشت آلایندههای جوی
منطقه اثر:
اراک، ساوه، شازند
اثر مخاطره:
افزایش غلظت آلایندههای جوی در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان
توصیه:
خودداری افراد به ویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد
خودداری از فعالیتهای ورزشی در هنگام افزایش شاخصهای آلودگی هوا
مدیریت منابع آلاینده هوا
آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه و مراکز درمانی