غلظت آلاینده‌های جوی به علت وارونگی دما تا اوایل وقت چهارشنبه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۷ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما

زمان شروع: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

زمان پایان: اوایل وقت چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

نوع مخاطره:

تداوم پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی

منطقه اثر:

اراک، ساوه، شازند

اثر مخاطره:

افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان

توصیه:

خودداری افراد به ویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد

خودداری از فعالیت‌های ورزشی در هنگام افزایش شاخص‌های آلودگی هوا

مدیریت منابع آلاینده هوا

آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مراکز درمانی