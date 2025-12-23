به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از توقیف ۲ محموله کالای قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان آبادان خبر داد.

سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی مارد پس از هماهنگی با مرجع قضائی و کنترل خودرو‌های عبوری ۲ دستگاه خودروی وانت پرایدحامل بار قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علایم هشدار دهنده آنان را متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران پلیس در بازرسی از بار خودرو‌های توقیفی ۲ دستگاه بستنی ساز خارجی که فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این ارتباط ۲ متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان معرفی شدند.