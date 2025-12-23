به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: مجرمان سایبری با ترفند‌های مهندسی اجتماعی تلاش دارند کاربران را ترغیب به باز کردن فایل‌های آلوده کرده و زمینه کلاهبرداری و سرقت اطلاعات را فراهم سازند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه کلیک یا باز کردن فایل‌ها و لینک‌های ناشناس می‌تواند منجر به آلوده شدن تلفن همراه، دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری و سوءاستفاده مالی از شهروندان شود، از مردم خواست به هیچ عنوان به پیام‌های مشکوک پاسخ نداده و از دانلود یا اجرای فایل‌های دریافتی از منابع نامعتبر خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان افزود: پیامک‌های رسمی تنها از سرشماره‌های معتبر ارسال می‌شود و شهروندان باید از باز کردن لینک‌های مشکوک و ارائه هرگونه اطلاعات شخصی به صفحات غیررسمی و ناشناس جداً خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.

رئیس پلیس فتا گیلان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری اطلاع دهند.