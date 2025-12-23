مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد از رفع مشکلات مربوط به صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری و ساماندهی گلخانه‌های فاقد مجوز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ پودی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد گفت: شهرستان عباس‌آباد یکی از قطب‌های مهم تولیدو پرورش گل و گیاه در مازندران است، دراین شهرستان حدود ۹۰ هکتار گلخانه سرپوشیده و نزدیک به ۷۰ هکتار فضای باز در حوزه تولیدگل و گیاه فعال است.

وی افزود: سالانه حدود ۱۸میلیون گلدان گل‌های آپارتمانی در گلخانه‌ها و حدود ۶ میلیون گلدان گل و گیاه فضای باز تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد تصریح کرد: درحال حاضرحدود ۲۰۸۰ بهره‌برداردرحوزه گل و گیاه شهرستان عباس‌آباد مشغول فعالیت هستند.

او در ادامه بیان کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، مشکلات مربوط به صدورو تمدید پروانه‌های بهره‌برداری با پیگیری فرماندار، نماینده مجلس و سازمان جهاد کشاورزی استان در حال رفع است و ساماندهی گلخانه‌های فاقدمجوزنیزدر دستور کار قرار دارد.

مهندس پودی گفت: هدف ما توسعه فعالیت‌های کشاورزی، حفظ کاربری اراضی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش صادرات با توجه به ظرفیت‌ها و علاقه‌مندی‌های مردم منطقه است.