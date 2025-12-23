پخش زنده
فرمانده انتظامی استان سمنان از توقیف ۴۵ تن نهاده دامی ذرت در شهر سمنان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سردار سید موسی حسینی گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هوشیاری مانع از قاچاق این محموله شده است.
وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر انتقال نهاده دامی از بند ماهشهر به سرخه و مهدیشهر موضوع در دست بررسی تخصصی پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان قرار گرفت و این محموله که در انباری واقع در سمنان تخلیه شده بود کشف شد .
وی با بیان اینکه محموله مجوز قانونی را لازم را نداشت و با سه کامیون به سمنان منتقل شده بود گفت : در این باره پنج متهم پرونده دستگیر شدند و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شد.
وی افزود: ارزش محموله ۱۸ میلیارد ریال برآوردشده است.