به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سردار سید موسی حسینی گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هوشیاری مانع از قاچاق این محموله شده است.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر انتقال نهاده دامی از بند ماهشهر به سرخه و مهدیشهر موضوع در دست بررسی تخصصی پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان قرار گرفت و این محموله که در انباری واقع در سمنان تخلیه شده بود کشف شد .

وی با بیان اینکه محموله مجوز قانونی را لازم را نداشت و با سه کامیون به سمنان منتقل شده بود گفت : در این باره پنج متهم پرونده دستگیر شدند و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شد.

وی افزود: ارزش محموله ۱۸ میلیارد ریال برآوردشده است.