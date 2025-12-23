به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری‌فضلی امروز سه‌شنبه سوم دی‌ماه در همایش تخصصی قیر (PG+) شرکت نفت پاسارگاد در اهواز، با تأکید بر مأموریت ذاتی بنیاد مسکن، بیان داشت: فلسفه وجودی بنیاد مسکن، تأمین مسکن محرومان است؛ نهادی که بر پایه حساب مستقیم حضرت امام خمینی (ره) در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ شکل گرفت و همچنان با مشارکت خیران سراسر کشور فعال است.

وی با تشریح عملکرد بنیاد مسکن در حوزه مسکن استان خوزستان اظهار کرد: در قالب تفاهم با اداره‌کل راه و شهرسازی، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ قطعه زمین تحویل گرفته شده که عملیات اجرایی نزدیک به ۵۰۰ واحد مسکونی از محل حساب حضرت امام خمینی آغاز شده است.

اکبری‌فضلی افزود: در بخش مسکن روستایی، سالانه حدود ۱۰ هزار واحد با استفاده از تسهیلات بانکی ساخته می‌شود و در طرح نهضت ملی مسکن نیز ساخت نزدیک به ۱۰ هزار واحد در شهرستان‌های مختلف استان در حال اجراست. در پروژه اکباتان اهواز نیز پس از حدود دو سال و چند ماه، پیش‌بینی می‌شود همزمان با دهه فجر بخشی از واحد‌ها به متقاضیان تحویل شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به توان اجرایی این مجموعه گفت: بنیاد مسکن در استان دارای دو کارخانه آسفالت، یک کارخانه تخصصی قیرپخش، حدود ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و یک واحد تخصصی عمرانی فعال در شهر‌ها و روستاهاست. اجرای پروژه‌هایی همچون ۲۸ کیلومتر جاده کمربندی حدفاصل سه‌راهی امیدیه تا آزادراه اهواز–بندر امام، فرهنگسرای بی‌بی‌مریم بختیاری در قلعه‌تل باغملک، غسالخانه باغملک و احداث مصلی در آبادان و ویس از جمله اقدامات در دست اجراست.

وی روستا‌ها را «دژ‌های مستحکم کشور» توصیف کرد و گفت: خوزستان دارای پنج‌هزار و ۷۰ روستاست که دو‌هزار و ۲۲۸ روستای آن بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارند و امروز هیچ روستای بالای ۲۰ خانواری در استان وجود ندارد که از خدمات عمرانی بنیاد مسکن بی‌بهره مانده باشد.

اکبری‌فضلی با قدردانی از همکاری ۱۰ ساله شرکت نفت پاسارگاد بیان کرد: در این مدت، سالانه به‌طور میانگین ۲۰ هزار تن قیر تأمین شده که نتیجه آن آسفالت حدود سه‌هزار کیلومتر از معابر روستایی استان بوده است. تنها در دو سال و نیم گذشته نیز بالغ بر ۱۰ میلیون مترمربع آسفالت اجرا شده که معادل عملکرد ۱۵ سال گذشته است.

وی کیفیت را برند بنیاد مسکن دانست و گفت: اجرای آسفالت یک روستا در سال ۱۳۹۱ که پس از ۱۳ سال همچنان کیفیت خود را حفظ کرده، نشان‌دهنده استاندارد بالای کار بنیاد است. این مجموعه با برخورداری از دفتر فنی، آزمایشگاه تخصصی و تیم کامل نقشه‌برداری، بدون وابستگی به پیمانکاران بیرونی فعالیت می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به پروژه‌های ملی این نهاد افزود: اجرای پروژه‌هایی همچون متروی خط چهار تهران، بهسازی گسترده بافت‌های فرسوده پایتخت و فعالیت در اماکن مذهبی بزرگی مانند حرم شاهچراغ شیراز و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از جمله سوابق بنیاد مسکن در سطح کشور است. وی سلامت مالی و اداری را از نقاط قوت بنیاد مسکن دانست و گفت: اجرای حدود ۳۰ زمین چمن مصنوعی در آبادان و خرمشهر و احداث سه کیلومتر جاده پشت مواکب شلمچه در آستانه اربعین سال گذشته، آن هم در مدت تنها ۵۹ روز، نمونه‌ای از توان اجرایی این مجموعه است.

اکبری‌فضلی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن با تمام ظرفیت آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌هاست و تداوم پروژه اکباتان اهواز در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های مشابه متوقف شدند، افتخاری برای این مجموعه به شمار می‌رود.