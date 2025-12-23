به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا خاکپور در آیین گرامیداشت روز راهداری و حمل و نقل عمومی با بیان اینکه فعالیت‌های راهداری به طور مستقیم با جان و حیات مردم ارتباط دارد گفت:تلاش‌هایی که راهداران عزیز در تمام فصول سال چه در گرمای تابستان و چه در سرمای زمستان انجام می‌دهند شایسته تقدیر است.

وی راه‌ها را شریان‌های حیاتی توسعه هر منطقه برشمرد و بر اهمیت نگهداری، بهسازی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای شهرستان اهر تاکید کرد و افزود:راه نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد گردشگری، اقتصادی، رفاه عمومی و افزایش ایمنی سفر دارد لذا عملکرد مطلوب و قابل قبول راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اهر تاثیر مستقیمی بر رضایتمندی مردم و رونق فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه دارد.

خاکپور با اشاره به اینکه شهرستان اهر یک منطقه کوهستانی است گفت: این شهرستان به عنوان پل ارتباطی استان‌های آذربایجان‌شرقی و اردبیل و همچنین محور مواصلاتی شهرستان‌های منطقه ارسباران است و ضرورت دارد مسئولان استانی نسبت به نوسازی ناوگان اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اهر و همچنین حمل و نقل عمومی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.