احکام اعضای کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان البرز ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، احکام اعضای کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان البرز ابلاغ شد، بدین ترتیب فعالیت رسمی این کمیته با هدف سیاستگذاری، راهبری و هماهنگی رسانهای انتخابات آغاز خواهد شد. این کمیته در قالب چهار کارگروه تخصصی «محتوای دیجیتال»، «رسانههای سنتی»، «رویدادها و ارتباطات مردمی» و «پایش، ارزیابی و رصد» فعالیت میکند و مأموریت آن افزایش آگاهی عمومی، تقویت مشارکت انتخاباتی و صیانت از آرامش فضای رسانهای استان است.
اعضای این کمیته متشکل از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی، فرهنگی، رسانهای و نهادهای مرتبط استان البرز هستند.
جلسات کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان بهصورت منظم و دو هفته یکبار برگزار میشود و مصوبات آن در چارچوب قوانین و مقررات برای دستگاههای ذیربط لازمالاجراست.
دبیرخانه کمیته اطلاعرسانی انتخابات در استانداری البرز مستقر بوده و برنامههای اطلاعرسانی انتخابات در چهار محور آگاهیبخشی و آموزش، انگیزهبخشی، ترغیب و بسیج نهایی رأیدهندگان و یادآوری تا روز انتخابات طراحی و اجرا میشود.
کمیته اطلاعرسانی انتخابات البرز با چهار کارگروه تخصصی فعالیت میکند
رئیس کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان البرز و مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان خبر داد و گفت: سیاستگذاری، راهبری و هماهنگی رسانهای انتخابات با هدف افزایش مشارکت، آگاهیبخشی و صیانت از آرامش فضای استان در دستور کار این کمیته قرار دارد.
محمدباقر فرهند گفت: کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان در قالب چهار کارگروه «محتوای دیجیتال»، «رسانههای سنتی»، «رویدادها و ارتباطات مردمی» و «پایش، ارزیابی و رصد» فعالیت میکند که مسئولیت اداره این کارگروهها بر عهده همکاران استانداری قرار گرفته و اسامی مسئولان به وزارت کشور نیز اعلام شده است.
وی با تأکید بر برگزاری منظم جلسات کمیته تصریح کرد: جلسات کمیته اطلاعرسانی انتخابات بهصورت دو هفته یکبار برگزار میشود و مصوبات آن طبق قانون برای همه دستگاهها لازمالاجراست. انتخابات خط قرمز نظام است و همه موظف به رعایت مقررات، بهویژه در حوزه اطلاعرسانی هستند.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیته در استانداری مستقر است، افزود: صرف عضویت در کمیته اطلاعرسانی، مجوز مصاحبههای انتخاباتی بدون هماهنگی نیست و مواضع رسانهای باید همسو با برنامههای دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
فرهند نقش اعضای کمیته را سیاستگذاری و راهبری دانست و گفت: انتظار تولید خبر روزانه از اعضا وجود ندارد؛ بلکه بهرهگیری از دانش، تجربه و نگاه کارشناسی فعالان رسانهای مدنظر است. محتواهای انتخاباتی نیز در صورت نیاز، با استفاده از همه ظرفیتهای رسانهای استان تولید خواهد شد.
وی با اشاره به مراحل اطلاعرسانی انتخابات خاطرنشان کرد: برنامههای کمیته در چهار محور آگاهیبخشی و آموزش، انگیزهبخشی، ترغیب و بسیج نهایی رأیدهندگان و یادآوری تا روز انتخابات طراحی شده و از ابتدای دیماه وارد مرحله انگیزهبخشی شدهایم.
مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز از آمادهسازی فضای استقرار کمیته اطلاعرسانی انتخابات در استانداری خبر داد و گفت: این فضا بهصورت متمرکز برای مدیریت امور رسانهای، بهویژه در روزهای منتهی به انتخابات و روز رأیگیری، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با قدردانی از همراهی رسانه ملی اظهار کرد: صدا و سیمای استان البرز بهعنوان رسانهای اثرگذار و مرجع، نقش مهمی در ایجاد آرامش، افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت انتخاباتی دارد و همکاری این مجموعه با ستاد انتخابات استان قابل تقدیر است.
فرهند در پایان با اشاره به طراحی محصولات فرهنگی انتخابات از جمله یادبود و تمبر انتخاباتی، گفت: تأمین منابع مالی فعالیتهای اطلاعرسانی انتخابات در چارچوب مقررات و با مشارکت دستگاهها پیشبینی شده و انتظار میرود همه نهادها در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.