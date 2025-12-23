به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حریق جزئی دستگاه خنک کننده واحد ۲۰۰ پتروشیمی آبادان با اقدام سریع آتش‌نشانی مهار شد و هیچ‌گونه خسارت جانی یا اختلالی در روند تولید و فعالیت واحد‌ها ایجاد نشد.

بنا بر اعلام روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی آبادان، امروز پیش یکی از فن‌های دستگاه خنک کننده واحد ۲۰۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد که با هوشیاری کارکنان و حضور به‌ موقع تیم های آتش‌نشانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل مهار و ایمن‌سازی شد.

این حادثه هیچ‌گونه مصدومیت در پی نداشته و هیچ خللی در روند تولید ایجاد نکرده است.

در حال حاضر همه واحد‌های عملیاتی در شرایط ایمن و پایدار بوده و فرآیند تولید به‌صورت عادی و بدون وقفه در جریان است.