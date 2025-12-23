ترویج فرهنگ نماز باید به یک اولویت جدی تبدیل شود
استاندار خراسان جنوبی گفت: باید با برنامهریزی منسجم و اقدام عملی، زمینه گسترش نماز در ادارات، شهرستانها و واحدهای تولیدی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، هاشمی در جلسه شورای اقامه نماز استان با تبریک ایام ماه رجب و آرزوی بهرهمندی از فیوضات این ماه، بر لزوم برگزاری منظم شورای اقامه نماز در ادارات کل و شهرستانها اشاره و تاکید کرد.
وی گفت: نمازخانههای بینراهی باید بهطور مستمر از نظر بهداشتی و سیستم گرمایشی مورد بازرسی قرار گیرند و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند پیگیری جدی است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: همچنین تشکیل کمیته تولید محتوا با محوریت نماز از دیگر ضرورتهای این حوزه است. در اجلاسیه نماز که بهمن ماه به میزبانی شهرستان قائنات برگزار میشود از فعالین حوزه اقامه نماز تجلیل خواهد شد.
هاشمی همچنین بر ضرورت فراهمسازی فضای مناسب اقامه نماز در واحدهای تولیدی تأکید کرد.
استاندار در ادامه گفت: در مدارسی که فاصله کمی تا مسجد دارند و فاقد نمازخانه هستند، میتوان از ظرفیت مساجد برای اقامه نماز دانشآموزان استفاده کرد.
هاشمی با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف، خواستار بسیج همه امکانات استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم معنوی شد.
وی با اشاره به اهمیت صرفهجویی نیز افزود : رعایت صرفهجویی انرژی در ادارات باید با جدیت دنبال شود.
حجتالاسلام کمیلی رئیس ستاد اقامه نماز استان نیز از برگزاری اجلاسیه نماز استان در تاریخ ۲۶ بهمنماه به میزبانی شهرستان قائنات خبر داد و گفت: در این اجلاسیه از فعالان و خادمان حوزه اقامه نماز استان تجلیل خواهد شد.
وی همچنین به بررسی وضعیت نمازخانههای بیمارستانهای استان تأکید کرد.
آینهدار مدیرکل صدا و سیمای استان در این جلسه با اشاره به نقش رسانه ملی در ترویج فرهنگ نماز گفت: تولید آثار فاخر در حوزه اقامه نماز و تبیین جایگاه و ارزش این فریضه الهی همواره در دستور کار صدا و سیمای استان قرار دارد.
وی افزود: رسانه ملی تعاملات مؤثری با ستاد اقامه نماز دارد و در حوزه پخش مستقیم احکام نماز، تولید محتوا و برنامههای متنوعی در راستای ترویج این فریضه انجام شده است و در راستای پیامها و فرمایشات مقام معظم رهبری، گروهی تخصصی مأمور شدهاند تا این بیانات را در قالب برنامههای مختلف عملیاتی کنند که موضوع نماز یکی از محورهای مهم آن است.