تجلیل از پژوهشگران برتر آموزشی آموزش و پرورش لرستان
در مراسمی از ۷۰ نفر از پژوهشگران برتر آموزش و پرورش استان لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر استان لرستان گفت: تقویت فرهنگ پژوهش، توجه به کیفیت آثار علمی و استفاده عملی از نتایج پژوهشها، مسیر اصلی ارتقای نظام تعلیم و تربیت استان است و پژوهشکده تعلیم و تربیت لرستان با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.
سید عیسی سهرابی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای پژوهشی در استان افزود: در سال گذشته تعداد آثار اقدامپژوهی از حدود ۲۲۰۰ اثر به نزدیک ۳۰۰۰ اثر افزایش یافته است که علاوه بر رشد کمی، تمرکز اصلی ما بر ارتقای کیفیت آثار بوده و خوشبختانه ارزیابیهای داوران نشاندهنده رشد قابل توجه کیفی پژوهشهاست.
وی با تأکید بر نقش محوری پژوهش در حل مسائل نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: آموزش و پرورش علیرغم برخورداری از ظرفیتها و نقاط قوت، با چالشهای متعددی روبهروست که بدون پژوهش واقعی و کاربردی قابل حل نخواهد بود.
رئیس دستگاه تعلیم و تربیت استان با اشاره به آسیبهای موجود در حوزه پژوهش افزود: بخشی از مشکلات به نگاه شعاری، جشنوارهای و نمایشی به پژوهش بازمیگردد، در حالی که اقدامپژوهی باید بهعنوان یک فعالیت روزمره برای حل مسائل واقعی مدرسه تلقی شود.
سهرابی همچنین نبود درک مشترک از اهمیت پژوهش در سطوح مختلف مدیریتی را از موانع اصلی نهادینه شدن فرهنگ پژوهش دانست.
رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت لرستان هم به موفقیتهای دانشآموزان پژوهنده اشاره کرد و گفت: در این مراسم، یک رساله دکتری بهعنوان رساله برتر استان و یک پایاننامه کارشناسی ارشد بهعنوان پایاننامه برتر انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت. همچنین از یک کارشناس پژوهشی برتر، داور برتر معلم پژوهنده و داور جشنواره دانشآموز پژوهنده نیز تجلیل شد.
حسن اسماعیل زاده در ادامه به موفقیتهای دانشآموزان پژوهنده اشاره کرد و گفت: امسال ۸ دانشآموز پژوهنده برتر کشوری از استان لرستان معرفی شدهاند که این رقم نسبت به سال گذشته، که ۵ دانشآموز برتر کشوری داشتیم، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.