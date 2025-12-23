معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در راستای مقابله با بحران سالخوردگی جمعیت که تهدیدی برای کشور است طرح آموزشی «هادیان زندگی» به صورت هدفمند در حوزه دانشگاه اهواز اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه جوانی جمعیت، اظهار داشت: طرح هادیان زندگی یکی از اقدامات کلیدی معاونت بهداشت است و نقش ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی در ترویج ازدواج بهنگام، فرزندآوری، تعدد فرزندان، تقویت نقش مادری و همسری و اطلاع‌رسانی عوارض سقط جنین بسیار حیاتی است.

وی افزود: دوره آموزشی پیش رو با موضوع «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و با حضور اساتید مجرب برگزار می‌شود.

دکتر شریفی عنوان کرد: همزمان با ابلاغ وزارت بهداشت، مراحل اجرایی شامل شناسایی اعضای هسته آموزشی (جمعیت‌یار و جمعیت‌باور) در شبکه‌های بهداشت شهرستان‌های تابعه دانشگاه اهواز و هماهنگی با اساتید تأییدشده؛ انجام شده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در ادامه گفت: اولین دوره این طرح در تاریخ ۹ دی‌ماه سال جاری، آغاز خواهد شد. آموزش‌گیرندگان (هسته آموزشی جوانی جمعیت) پس از گذراندن دوره، موظف به اجرای برنامه آموزش آبشاری به سایر کارکنان زیرمجموعه هستند.

وی تصریح کرد: هدف نهایی این طرح، آگاهی‌بخشی عمومی، ارتقای سواد سلامت جوانی جمعیت و تغییر رفتار فرزندآوری در راستای افزایش نرخ باروری کلی را در بر دارد.