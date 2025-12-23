هم‌افزایی برای تسریع طرح‌های بازآفرینی و بهسازی معابر در لنجان

معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی مشترک با نماینده مردم لنجان در مجلس، روند اجرای طرح های عمرانی و بازآفرینی شهری این شهرستان را بررسی و بر تقویت زیرساخت‌ها به‌ویژه در محلات کمتر برخوردار تاکید کرد.