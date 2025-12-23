پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی مشترک با نماینده مردم لنجان در مجلس، روند اجرای طرح های عمرانی و بازآفرینی شهری این شهرستان را بررسی و بر تقویت زیرساختها بهویژه در محلات کمتر برخوردار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی در دیدار با اکبر پولادی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت طرحهای عمرانی شهرستان را بررسی کرد.
در این نشست که با حضور شهرداران لنجان برگزار شد، موضوع بهسازی معابر شهری در اولویت قرار گرفت.
شهرداران گزارشی از وضعیت خیابانها و کوچههای فرسوده و خاکی ارائه کردند.
آنها خواستار تخصیص سهمیه قیر برای بهبود معابر در سال جاری شدند.
گلپایگانی با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، از این مطالبه حمایت کرد.
وی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای تامین قیر تاکید داشت.
در ادامه، پروژههای بازآفرینی شهری در محلات هدف بهصورت کارشناسی بررسی شد.
بر اساس جمعبندی نشست، هماهنگیها برای تسریع اجرای پروژهها و افزایش اثربخشی اعتبارات ادامه خواهد یافت.