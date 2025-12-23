همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)،
برگزاری جمعه پدر فرزندی در البرز
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، از برگزاری جمعهی پدر_فرزندی در ابعادی گستردهتر و با محوریت بازیهای متنوع همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، به گفته زینب عاشری، خانوادهمحوری همواره یکی از اهداف اصلی برنامههای فرهنگی و تربیتی است و پیش از این نشستهای مادر_فرزندی در روزهای پنجشنبه و برنامههای پدر_فرزندی در روزهای جمعه برگزار شده است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای روز جمعه ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در آستانه ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر، تصمیم داریم جمعه پدر فرزندی را در ابعادی گستردهتر و با مشارکت حلقههای میانی و گروههای فعال حوزه بازی برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه بازی، زبان مشترک کودک و خانواده است، افزود: هدف از برگزاری جشنواره بازی، تقویت روابط میان اعضای خانواده، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد ارتباطی عمیقتر و مؤثرتر میان فرزندان و پدران است. بازی فضایی طبیعی، شاد و بدون اجبار فراهم میکند که در آن گفتوگو، تعامل و تربیت بهصورت غیرمستقیم شکل میگیرد.
وی ادامه داد: این جشنواره رویدادی تربیتی است که میتواند با دور کردن کودکان از فضای مجازی، زمینهساز تعامل واقعی، رشد اخلاقی و شکلگیری خاطرههای مشترک خانوادگی شود.
مدیرکل کانون البرز تأکید کرد: جشنواره بازی با بهرهگیری از ظرفیت گروههای فعال این حوزه، تلاش میکند فضایی امن و جذاب برای حضور خانوادهها ایجاد کند؛ فضایی که در آن پدران نقش فعالتری در دنیای فرزندان خود داشته باشند و پیوندهای عاطفی در کنار نشاط و سرگرمی تقویت شود.