به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ دومین نشست سالانه امور بانوان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران با حضور جمعی از بانوان فعال این حوزه در تنکابن برگزار شد. این نشست با هدف هم‌اندیشی، بررسی چالش‌ها و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی بانوان تشکیل شد.

مهدیه خلعتبری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان تنکابن و مشاور امور بانوان اداره‌کل منابع طبیعی مازندران–نوشهر، گفت: در این نشست میزبان بانوان همکار از مجموعه اداره‌کل منابع طبیعی غرب استان در مجموعه تله‌کابین رامسر و سپس در تنکابن بودیم.

وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد فضای تعامل و آشنایی بیشتر میان بانوان مجموعه، برگزاری کلاس‌های خلاقیت و کارگاه‌های آموزشی، و همچنین گفت‌و‌گو با مدیرکل منابع طبیعی عنوان کرد.

خلعتبری افزود: در این نشست، دغدغه‌ها، چالش‌ها، نقاط ضعف و قوت امور بانوان بررسی شد تا بتوانیم با دقت بیشتری برای انتخاب مسئولیت‌ها و نقش‌آفرینی مؤثرتر بانوان برنامه‌ریزی کنیم. امیدواریم با این روند، از ظرفیت بانوان توانمند مجموعه در سطوح مدیریتی بالاتر نیز بهره‌مند شویم