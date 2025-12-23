بررسی ظرفیتهای مدیریتی بانوان منابع طبیعی غرب مازندران
همایش سالانه امور بانوان منابع طبیعی غرب مازندران در تنکابن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ دومین نشست سالانه امور بانوان ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران با حضور جمعی از بانوان فعال این حوزه در تنکابن برگزار شد. این نشست با هدف هماندیشی، بررسی چالشها و تقویت ظرفیتهای مدیریتی بانوان تشکیل شد.
مهدیه خلعتبری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان تنکابن و مشاور امور بانوان ادارهکل منابع طبیعی مازندران–نوشهر، گفت: در این نشست میزبان بانوان همکار از مجموعه ادارهکل منابع طبیعی غرب استان در مجموعه تلهکابین رامسر و سپس در تنکابن بودیم.
وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد فضای تعامل و آشنایی بیشتر میان بانوان مجموعه، برگزاری کلاسهای خلاقیت و کارگاههای آموزشی، و همچنین گفتوگو با مدیرکل منابع طبیعی عنوان کرد.
خلعتبری افزود: در این نشست، دغدغهها، چالشها، نقاط ضعف و قوت امور بانوان بررسی شد تا بتوانیم با دقت بیشتری برای انتخاب مسئولیتها و نقشآفرینی مؤثرتر بانوان برنامهریزی کنیم. امیدواریم با این روند، از ظرفیت بانوان توانمند مجموعه در سطوح مدیریتی بالاتر نیز بهرهمند شویم