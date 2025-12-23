پخش زنده
سامانه ثبتنام اعتکاف با شعار «معنویت و اتحاد در ملک سلیمانی» طی نشستی با حضور حجتالاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان کرمان، و حجتالاسلام شهابی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این نشست، اعضای ستاد راهبری اعتکاف گزارشی از اقدامات خود در زمینه آمادهسازی مکانها و خدمات پذیرایی ارائه کردند و مصوباتی برای بهبود شرایط برگزاری مراسم اتخاذ شد.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی ضمن قدردانی از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی، بر ضرورت پیگیری مصوبات نشست و توجه به برگزاری اعتکاف خانوادگی با رعایت تفکیک جنسیتی تأکید کرد. وی همچنین خواستار رفع نواقص 200 مسجد از مجموع 570 مسجد محراب استان برای برگزاری اعتکاف و ماه رمضان شد.
وی اعتکاف را حرکتی خداپسندانه دانست و با اشاره به همزمانی این مراسم با حضور میهمانان شهید حاج قاسم سلیمانی، هدف نشست را آمادهسازی و مهیا کردن شرایط برای این رویداد معنوی عنوان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان نیز اعلام کرد که معتکفین میتوانند از امروز تا 10 دیماه در سامانه اعتکاف به نشانی «kerman.nehzat.ir» ثبتنام کنند. حجت الاسلام شهابی افزود: تاکنون 400 مسجد برای برگزاری مراسم آماده شده و پیشبینی میشود این تعداد به 500 مسجد برسد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، امنیت مراسم و لغو امتحانات نهایی دانشآموزان تا 17 دیماه را از مهمترین مصوبات نشست راهبردی اعتکاف برشمرد.