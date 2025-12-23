پخش زنده
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد: برای تردد در معابر باریک بازار در مواقع آتش سوزی و حوادث خودروهای ویژه و موتورسیکلتهای چهارچرخ پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلال ملکی تصریح کرد: همچنین تعداد ایستگاههای آتشنشانی در بازار و اطراف آن افزایش یافته و حتی یک ایستگاه روزانه با حضور نیروهای آمادهباش از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال است.
وی با بیان اینکه از چند سال پیش کارگروه بازار با حضور سازمانها و دستگاههای مختلف تشکیل شده است، گفت: بیشترین تعداد شیرهای هیدرانت آب آتشنشانی در تهران در محدوده بازار قرار دارد که دسترسی سریع و کافی به آب برای عملیات اطفای حریق را فراهم میکند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی همچنین با اشاره به اقدامات گسترده برای ایمنسازی ساختمانهای پایتخت، گفت: از ۵۴ ساختمان پرخطر باقیمانده، ۱۱ ساختمان در محدوده بازار تهران واقع شدهاند که برخی از مالکان همکاری کردهاند؛ اما در صورت عدم همکاری، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.