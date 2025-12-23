رئیس راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از ثبت ۱۶۰۰ تماس مردمی با سامانه ۱۴۱ در روزهای بارانی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، لاله اشرفی گفت: این تماس‌ها در دو شیفت بارندگی ثبت شده و کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی پاسخ‌گوی سوالات و درخواست‌های مردمی بوده است.

وی با تاکید بر نقش سامانه ۱۴۱ در افزایش ایمنی سفر‌های جاده‌ای، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر و در حین تردد، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق این سامانه دریافت کنند.