رئیس راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از ثبت ۱۶۰۰ تماس مردمی با سامانه ۱۴۱ در روزهای بارانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، لاله اشرفی گفت: این تماسها در دو شیفت بارندگی ثبت شده و کارشناسان مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات و درخواستهای مردمی بوده است.
وی با تاکید بر نقش سامانه ۱۴۱ در افزایش ایمنی سفرهای جادهای، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر و در حین تردد، آخرین وضعیت راهها را از طریق این سامانه دریافت کنند.