فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: ۹۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این فرماندهی از یک دستگاه کامیون کشف شد.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی از اقدام مجرمانه فردی در زمینه قاچاق احشام مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: در این رابطه مأموران پس از بررسی‌های لازم و اطلاع از محل نگهداری احشام در یک ساختمان متروکه به محل اعزام و موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه کامیون در این ساختمان، ۹۹ رأس گوسفند بدون مجوز و مدارک قانونی لازم را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ارزش احشام قاچاق کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.