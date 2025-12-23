

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان شیلات، مهرداد محمدی دوست، مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور با اشاره به ادامه برداشت میگو از مزارع پرورشی سراسر کشور، اظهار داشت: امسال سطح زیر کشت میگو در استخر‌های پرورشی کشور به ۱۷ هزار و ۸۹۰ هکتار رسیده که تاکنون از سطح ۱۳ هزار و ۶۳۸ هکتار آن برداشت انجام شده است.

محمدی‌دوست افزود: پرورش دهندگان میگو تاکنون از این سطح، بیش از ۵۰ هزار تن محصول بدست آورده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت، استان بوشهر با برداشت حدود ۲۸ هزار و ۱۷۰ تن میگو در رتبه نخست تولید قرار گرفته و بیشترین رشد تولید را با ۷۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.

مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران اظهار داشت: هنوز حدود ۲۰۰ هکتار از مزارع پرورش میگو در استان بوشهر باقی مانده که برداشت آنها در روز‌های آینده انجام خواهد شد.

به گفته وی در استان هرمزگان نیز تاکنون ۱۰ هزار و ۱۴۲ تن میگو تولید شده و حدود ۴ هزار هکتار دیگر از استخر‌های پرورشی این استان در مرحله برداشت قرار دارند.

محمدی‌دوست گفت: استان سیستان و بلوچستان با تولید ۴ هزار و ۸۳۴ تن میگو و ثبت ۶۱ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در رتبه سوم کشور قرار گرفته است و استان‌های خوزستان با دو هزار و ۵۸۰ تن و گلستان با ۴ هزار و ۳۱۰ تن تولید، در رده‌های بعدی قرار دارند.