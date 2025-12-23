مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ایام‌البیض و با محوریت «معنویت، اتحاد و استقامت» از ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ایام‌البیض ماه رجب و با محوریت «معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار خواهد شد. این مراسم با هدف تقویت فضای معنوی و همبستگی میان دانشجویان تدارک دیده شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراسم اعتکاف به‌صورت همزمان در مسجد دانشگاه تهران برای دانشجویان خواهر و برادر برگزار می‌شود. همچنین مسجد کوی دانشگاه تهران میزبان مراسم اعتکاف ویژه دانشجویان خواهر خواهد بود.

گفتنی است مهلت ثبت‌نام در مراسم اعتکاف دانشگاه تهران تا ۵ دی‌ماه تمدید شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی tehran.nahad.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

