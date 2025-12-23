پخش زنده
در راستای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای اجتماعی و فرهنگی، برزین مدیرعامل صندوق توسعه احیا و سید نطنزی مدیر تعاون بنیاد سازمان زندانهای استان تهران تفاهم نامهای امضاء کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این تفاهمنامه، همکاری دو نهاد در حوزههایی مانند احیا و مرمت بناهای تاریخی، ایجاد و توسعه بازارچههای صنایعدستی تولیدی زندانیان، و دیگر زمینههای مشترک فرهنگی و اشتغالزایی گسترش خواهد یافت.
این همکاری با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای هر دو نهاد برای حفظ میراثفرهنگی کشور و همچنین حمایت از برنامههای حرفهآموزی و اشتغال مددجویان در دستور کار قرار گرفته است.
در حاشیه این جلسه، برزین مدیرعامل صندوق احیا و مدیران این صندوق، از فروشگاه صنایعدستی بنیاد تعاون سازمان زندانها بازدید کردند و از نزدیک در جریان کیفیت و تنوع تولیدات هنری مددجویان قرار گرفتند.
انعقاد این تفاهمنامه گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی مشترک و تقویت نقش نهادهای مردمی و دولتی در حمایت از میراث ملی و توسعه فعالیتهای اقتصادی و آموزشی در مراکز اصلاح و تربیت ارزیابی میشود.