مدیرکل شیلات استان کرمانشاه: در یکسال اخیر پنج پروژه شیلاتی با صرف اعتبار ۷۲۰ میلیارد ریال در استان کرمانشاه تکمیل و به بهره داری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در نشست خبری امروز گفت: در بازه زمانی آذر ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ با تکمیل و بهره برداری از پنج پروژه شیلاتی حدود ۲۸۰۰ تن به سهم تولیدات آبزی در استان افزوده شده است.

الیاس پور افزود: با بهره برداری از این پروژه‌ها در مجموع ۸۶ نفر در سطح استان مشغول به کار و تعداد ۳۳۴ نفر نیز تثبیت اشتغال شدند.

افتتاح مجتمع پرورش ماهی کلاران دشه، افتتاح خط اصلی برق رسانی به مجتمع پرورش ماهی ریجاب، تجهیز مجتمع پرورش ماهی سفیدبرگ به دستگاه ازن ژنراتور، اتمام عملیات آسفالت جاده دسترسی ورودی مجتمع پرورش ماهی شهدای قصرشیرین و فعال سازی مزرعه پرورش ماهی قزل الادر روستای دوآب خدابنده لو شهرستان صحنه پس از ۲۰ سال رکود از جمله این پروژه‌ها بوده است.