معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری قاتل یک پرونده قتل که ۱۲ سال از وقوع آن می‌گذشت، با همکاری پلیس بین‌الملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری گفت: پرونده این قتل به شهریورماه سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که گزارش وقوع یک درگیری منجر به قتل در خیابان مقدس اردبیلی به پلیس اعلام شد و بلافاصله تیم‌های انتظامی و تخصصی بررسی صحنه جرم در محل حضور یافتند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد در جریان مراجعه عوامل یک کمپ ترک اعتیاد برای انتقال فردی به هویت معلوم، میان طرفین درگیری رخ داده و متهم با وارد کردن ضربه‌ای به یکی از کارکنان کمپ، از محل متواری شده است. فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به روند رسیدگی به پرونده، گفت: پس از وقوع حادثه، اقدامات گسترده اطلاعاتی برای شناسایی محل اختفای متهم انجام شد و مشخص شد وی از طریق مرز‌های غربی کشور به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده است. در همین راستا و با دستور قضایی، یکی از نزدیکان متهم نیز به اتهام مساعدت در فرار وی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

سرهنگ نثاری ادامه داد: با ارسال اعلان قرمز و پیگیری مستمر از طریق پلیس بین‌الملل، متهم در سال جاری در شهر استانبول ترکیه شناسایی و دستگیر شد و پس از انجام هماهنگی‌های حقوقی و قضایی، از طریق مرز زمینی ماکو به کشور منتقل شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از تحویل به پلیس آگاهی تهران بزرگ، در جریان تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل عمد اعتراف کرد و با دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، با قرار بازداشت موقت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت تا تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده انجام شود.