برنامه‌های «سوگنامه»، «از چشمه‌سار ولایت»، «خورشید هدایت»، «خانه و خانواده»، «کتاب شب»، «روشنا» و «ایران امروز»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «سوگنامه»، هم‌زمان با شب شهادت حضرت امام هادی (ع)، با نگاهی تحلیلی به زندگانی، حیات سیاسی و شرایط فرهنگی ـ سیاسی پیشوای دهم شیعیان، امروز ساعت ۲۱:۰۰، از رادیو معارف پخش می‌شود.

این برنامه با محوریت بررسی تاریخ زندگانی آن امام همام و تحلیل اوضاع سیاسی و فرهنگی دوران امامت ایشان، به تبیین نحوه مدیریت، تدبیر و مواجهه آن حضرت با جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی عصر عباسی می‌پردازد و تلاش دارد ابعاد کمتر گفته‌شده‌ای از سیره و روش رهبری امام دهم شیعیان را برای مخاطبان بازخوانی کند. ­

ویژه‌برنامه «سوگنامه»، به تهیه‌کنندگی امیرعباس خاقانی، اجرای حسن حیدرزاده و با کارشناسی حجت‌الاسلام محمدهادی، پخش می‌شود. ­

رادیو فرهنگ هم‌زمان با سالروز شهادت امام علی‌النقی (ع)، با پخش ویژه‌برنامه‌هایی فرهنگی و معرفتی، به بازخوانی زندگی و اندیشه‌های دهمین پیشوای شیعیان می‌پردازد.

«از چشمه‌سار ولایت»، عنوان یکی از این ویژه‌برنامه‌هاست که با رویکردی فرهنگی و معرفتی، به بررسی احادیث امام هادی (ع) و بازتاب شخصیت و جایگاه ایشان در اشعار و نگاه فرهیختگان ادب فارسی می‌پردازد. این برنامه تلاش می‌کند با نگاهی تحلیلی، جلوه‌هایی از هدایت‌گری و نقش امام هادی (ع) در فرهنگ و اندیشه اسلامی را برای شنوندگان تبیین کند.

ویژه‌برنامه «از چشمه‌سار ولایت»، امشب ساعت ۲۲، به مدت یک ساعت، در سوگ شهادت امام هادی علیه‌السلام از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و فضایی معنوی و اندیشه‌محور را برای مخاطبان فراهم می‌سازد.

علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های رادیو فرهنگ را روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موج‌ای‌ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز دنبال کنند.

رادیو فرهنگ هم‌زمان با سالروز شهادت امام علی‌النقی (ع)، با پخش ویژه‌برنامه «خورشید هدایت»، به بازخوانی سیره، اندیشه‌ها و مظلومیت دهمین پیشوای شیعیان می‌پردازد.

این برنامه با نگاهی معرفتی و تحلیلی، به تبیین جایگاه امام هادی (ع) در تاریخ تشیع و نقش هدایت‌گر ایشان در روزگار فشار و اختناق عباسی می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویر روشنی از سبک زندگی، صبر، بصیرت و مظلومیت آن حضرت ارائه دهد.

«خورشید هدایت»، کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ است که با موضوع بیان زندگی و مظلومیت‌های امام هادی علیه‌السلام پخش می‌شود. کارشناسی مذهبی، دل‌نوشته‌های ادبی، مداحی و مرثیه‌خوانی ذاکران اهل‌بیت (ع) از بخش‌های متنوع این برنامه است که با تمرکز بر روایات و احادیث امام هادی (ع)، فضای معنوی ویژه‌ای را برای شنوندگان فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از این ویژه‌برنامه، آثار ایمان و پیروی از امام معصوم (ع) بر اساس مضامین بلند «زیارت جامعه کبیره» بررسی می‌شود، متنی ارزشمند که از امام هادی (ع) به یادگار مانده و جایگاه امام‌شناسی در مکتب تشیع را تبیین می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند ویژه‌برنامه «خورشید هدایت»، را امشب ساعت ۲۱، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موج‌ای‌ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز از رادیو فرهنگ بشنوند.

برنامه «خانه و خانواده»، گروه جامعه و سلامت رادیو ایران، چهارشنبه ۳ دی‌، ساعت ۰۹:۰۰، با موضوع «نسل جدید و حریم خصوصی، مرز‌های عاطفی در روابط خانوادگی»، پخش می شود.

این برنامه با نگاهی روان‌شناختی به مفهوم حریم خصوصی در نسل جدید، به بررسی مرز‌های عاطفی در روابط خانوادگی و تفاوت نگاه والدین و فرزندان می‌پردازد. ­

دکتر پریسا ارجمندی، روان‌شناس کودک، به‌عنوان کارشناس حضوری درباره مفهوم فضای خصوصی در خانواده‌های امروز سخن می‌گوید و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که در زندگی مشترک خانوادگی، مرز میان صمیمیت و دخالت کجاست و چگونه می‌توان ضمن کنار هم بودن، به حریم عاطفی و شخصی هر عضو خانواده احترام گذاشت. ­

«خانه و خانواده»، به تهیه‌کنندگی زینب برومند و با اجرای فیروزه آدابی، تلاش می‌کند با بازخوانی چالش‌های نسل جدید، راهکار‌هایی کاربردی برای ایجاد تعادل میان نظارت، همراهی و احترام به استقلال فرزندان ارائه دهد.

برنامه «کتاب شب» رادیو معارف با خوانش فصل سوم رمان «خانوم ماه» و با صدای استاد بهروز رضوی، میزبان علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات دینی می‌شود.

این ­برنامه با رویکرد معرفی و خوانش رمان‌ها و کتاب‌های ارزشمند دینی و فرهنگی، رمان «خانوم ماه» را برای شنوندگان روایت می‌کند. ­

این برنامه با بهره‌گیری از صدای ماندگار و دلنشین استاد بهروز رضوی، تلاش دارد فضایی آرام و تأثیرگذار برای علاقه‌مندان به کتاب‌خوانی و ادبیات فراهم کند. ­

«کتاب شب»، به تهیه‌کنندگی امیرعباس خاقانی و به همت گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تولید می‌شود و هر شب ساعت ۲۳:۳۰، مهمان خانه‌های­ مخاطبان است.

برنامه «روشنا»، رادیو نمایش هم‌زمان با سالروز شهادت امام هادی (ع)، با تمرکز بر مفهوم «زبان سکوت» و نقش آن در هدایت فردی و اجتماعی، تلاش دارد شیوه‌ای کمتر گفته‌شده از سیره این امام همام را بازخوانی کند.

در این برنامه تلاش شده است به یکی از ظریف‌ترین شیوه‌های هدایت در سیره امام هادی (ع) پرداخته شود، دوره‌ای که فشار‌های سیاسی و محدودیت‌های شدید، امکان بیان مستقیم بسیاری از حقایق را از امام سلب کرده بود و به همین دلیل، «زبان سکوت»، به یکی از ابزار‌های مهم هدایت تبدیل شد. سکوتی که نه نشانه انفعال، بلکه کنشی آگاهانه و اثرگذار در مسیر هدایت جامعه بود.

«روشنا»، می‌کوشد این مفهوم را از تاریخ به زندگی امروز پیوند بزند و نسبت مخاطب معاصر را با سکوت بررسی کند.

در این برنامه از مردم پرسیده می شود تا چه اندازه با زبان سکوت مأنوس هستند، در موقعیت‌های حساس زندگی به‌ویژه هنگام خشم­ چقدر سکوت را انتخاب می‌کنند و سکوت تا چه حد می‌تواند نقشی هدایتگر در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد.

برنامه «روشنا»، به تهیه‌کنندگی طاهره برهانی‌نژاد، نویسندگی شرمینه جمشیدی، گویندگی فاطمه نیرومند و علیرضا تابان و بازیگری علیرضا تابان و شیرین روستایی تولید شده است.

این برنامه چهارشنبه سوم دی‌، از ساعت ­۰۷:۳۰ تا ­۰۹:۳۰، از رادیو نمایش پخش می شود.

برنامه «ایران امروز»، با نگاهی علمی و کاربردی، اهمیت و کارکرد‌های کشاورزی هسته‌ای را در ارتقای امنیت غذایی، سلامت آب و خاک و توسعه پایدار کشور بررسی می‌کند.

این برنامه چهارشنبه ۳ دی ساعت ۱۲:۴۰، با محوریت «اهمیت و کارکرد‌های کشاورزی هسته‌ای»، پخش می شود.

در این برنامه، موضوعاتی، چون نقش اصلاح نباتات با روش پرتوتابی، استفاده از پرتو‌های گاما در افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، و تأثیر فناوری‌های هسته‌ای بر سلامت آب و خاک، بحث و بررسی می‌شود. ­

همچنین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی هسته‌ای و نحوه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در این عرصه از دیگر محور‌های این برنامه است، موضوعی که می‌تواند به روشنی نشان دهد کشاورزی هسته‌ای تا چه اندازه در تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات سالم اثرگذار است. ­

این برنامه به تهیه‌کنندگی سیما پاتیمار و با اجرای کارشناس‌مجری محسن احمدی‌فرد، از رادیو ایران پخش می‌شود.