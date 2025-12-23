مرحله مقدماتی تور ملی والیبال ساحلی بانوان با برگزاری ۲۴ دیدار به پایان رسید و هشت تیم برتر صعود کننده به مرحله حذفی مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی تور ملی والیبال ساحلی زنان ایران و مرحله دوم انتخابی تیم ملی که از روز دوشنبه یکم دی با حضور ۱۶ تیم در قشم آغاز شده بود، ظهر امروز سه شنبه با معرفی هشت تیم صعود کننده به مرحله بعد به پایان رسید.

نتایج هشت دیدار امروز مرحله گروهی تور ملی والیبال ساحلی زنان به قرار زیر است:

شهرداری ابوموسی ۲ – منطقه آزاد قشم ج صفر (۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶)

آینده سازان درگهان ب یک – مهرگرد یزد ۲ (۱۴ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۲ و ۸ بر ۱۵)

سمیرا سیر تهران بیچ ۲ – کلوپ دریایی ورزشی کوروش یک (۱۹ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۱۳)

بندر کیاشهر مازندران ۲ – تدبیر ایمن کیش ب صفر (۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۸)

منطقه آزاد قشم الف ۲ – محبوب ابوموسی یک (۱۸ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۰ و ۱۶ بر ۱۴)

ستارگان زرین گنو ۲ – تدبیر ایمن کیش الف یک (۱۶ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۱۲)

ساری ترابر گرگانی یک – منطقه آزاد قشم ب ۲ (۲۱ بر ۹، ۱۳ بر ۲۱ و ۸ بر ۱۵)

آینده سازان درگهان الف صفر – هیات نوشهر مازندران ۲ (۱۲ بر ۲۱ و ۸ بر ۲۱)

بدین ترتیب تیم‌های شهرداری ابوموسی و منطقه آزاد قشم ج از گروه اول، کلوپ ورزشی کوروش تنکابن و سمیراسیر تهران بیچ از گروه دوم، منطقه آزاد قشم الف و محبوب ابوموسی از گروه سوم و منطقه آزاد قشم ب و هیات نوشهر مازندران با کسب رتبه‌های اول و دوم مرحله مقدماتی به مرحله حذفی صعود کردند تا جایزه ۸۰۰ میلیون ریالی برای هشت تیم برتر را از آن خود کنند.

دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی عصر امروز برگزار خواهد شد تا چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه‌نهایی معرفی شوند.