پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران دوم دی ماه با افزایش ۲۶ هزار و ۶۵۲ واحدی معادل ۰.۶۸ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۷۷ واحد ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۱ هزار و ۲۰ واحدی معادل ۰.۸۲ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
امروز ابتدا بازار با عرضه همراه بود، اما به مرور عرضهها جای خود را به تقاضا دادند و در مجموع بیش از ۷۵ درصد نمادها بازدهی مثبت داشتند.
در معاملات امروز، بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد که این رقم در مقایسه با روز گذشته کاهش داشت.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانههای فلزی اختصاص یافت و در مقابل، صندوقهای طلا و سکه بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.
همچنین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای طلا و سکه بورسی خارج شد.