آسمان گلستان تا فردا آرام ، صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به پیش بینی کارشناس هواشناسی گلستان ،آسمان استان تا فردا آرام ، صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود.



سمیه ملاحی افزود: از فردا شب با ورود سامانه بارشی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

وی گفت : انتظار می رود فعالیت این سامانه بارشی تا صبح جمعه ادامه یابد و بارش ها در مناطق کوهستانی به صورت بارش پراکنده برف باشد.

ملاحی گفت : پدیده مه از پیامد های فعالیت این سامانه خواهد بود و وضعیت دریا هم از پنجشنبه شب تا صبح شنبه مواج ومتلاطم پیش بینی می شود.