آرامگاه خشایارشا در نقش رستم زیر چتر حفاظت تخصصی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛اجرای عملیات حفاظت و مرمت آرامگاه خشایارشا در مجموعه تاریخی ـ فرهنگی نقش رستم، با هدف استحکامبخشی، رفع آسیبهای سنگی و کنترل فرسایشهای طبیعی آغاز شده است.
سرپرست تیم عملیات حفاظت و مرمت نقش رستم در خصوص اجرای طرح مرمتی آرامگاه خشایارشا گفت: عملیات مرمتی در ارتفاع ۶۰ متر از سطح زمین با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی، برنامهریزی دقیق و مهارتهای فنی به عنوان یکی از پیچیدهترین طرحهای مرمتی آثار صخرهای کشور در حال اجراست.
مصطفی رخشندهخو افزود: در چارچوب این طرح، آرامگاه خشایارشا از منظرهای تاریخی، معماری، فنی و زیباییشناسی مورد مطالعه و شناخت قرار گرفت و بخشهایی از اثر که بیشترین میزان آسیبدیدگی را داشتند، تحت عملیات پاکسازی، تثبیت و مرمت اصولی قرار گرفتهاند.
به گفته مدیر مجموعه نقش رستم، بخشی از اقدامات مرمتی با موفقیت به پایان رسیده و نتایج آن بهصورت ملموس در بهبود وضعیت حفاظتی و افزایش خوانایی بصری آرامگاه قابل مشاهده است.
رخشندهخو ادامه داد: این اقدامات، گامی مؤثر در مسیر صیانت از میراث جهانی هخامنشی و حفظ این اثر ارزشمند برای نسلهای آینده به شمار میآید.
مدیر مجموعه نقش رستم گفت: این اقدامات در راستای سیاستهای کلان صیانت از آثار تاریخی و حفاظت پایدار از میراث فرهنگی ایران انجام شده است و تداوم آن نقشی اساسی در حفظ اصالت و ماندگاری میراث هخامنشی خواهد داشت.
آرامگاه خشایارشا گوری صخرهای در کوه حاجیآباد مجموعه نقش رستم استان فارس است که در بلندای ۲۶ متری از تراز زمین جای گرفته است.