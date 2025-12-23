فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: چندین سفال و ظروف تاریخی مربوط به قرون پنجم و ششم هجری در شهرستان ابهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر حبیبیان افزود: این آثار در پی گزارش مخبرین محلی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از نقاط این شهرستان شناسایی و کشف شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با دادستان شهرستان ابهر، مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی به همراه نیرو‌های انتظامی در محل حاضر شده و ضمن کشف اشیای تاریخی نسبت به توقیف ابزار و ادوات حفاری اقدام کردند.