پخش زنده
امروز: -
در آیینی با حضور معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی کل سپاه طرح آبرسانی به ۵روستای منطقه دشتروم به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار حزنی در حاشیه این آیین گفت: با هدف رفع محرومیت از مناطق کم تر برخوردار طرح آبرسانی به روستاهای چال بنیو، قلات، ساران، جهان آباد و حسن آباد با مشارکت قرارگاه سازندگى ومحرومیت زدایى سیاه فتح و شرکت آب وفاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمدبه بهره برداری رسید.
وی اضافه کرد: برای بهره برداری از این طرح آبرسانی، ۱۳۵میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته بود.
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه با بیان اینکه بحث امنیت پایدار و دفاع از امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی مأموریت اصلی سپاه است افزود: سپاه پاسداران در کنار مأموریت اصلی خود، بحث محرومیتزدایی، مردمداری و مردمیاری را در رأس کارهای خود در سراسر کشور قرار داده است.