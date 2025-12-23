به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار حزنی در حاشیه این آیین گفت: با هدف رفع محرومیت از مناطق کم تر برخوردار طرح آبرسانی به روستاهای چال بنیو، قلات، ساران، جهان آباد و حسن آباد با مشارکت قرارگاه سازندگى ومحرومیت زدایى سیاه فتح و شرکت آب وفاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمدبه بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: برای بهره برداری از این طرح آبرسانی، ۱۳۵میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته بود.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه با بیان اینکه بحث امنیت پایدار و دفاع از امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی مأموریت اصلی سپاه است افزود: سپاه پاسداران در کنار مأموریت اصلی خود، بحث محرومیت‌زدایی، مردم‌داری و مردم‌یاری را در رأس کارهای خود در سراسر کشور قرار داده‌ است.