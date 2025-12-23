پخش زنده
مجموعهای شامل ۹۱ نسخه خطی و دستنوشته از آثار مرحوم میرزا لطفعلی صدرالافاضل نصیری امینی در راستای صیانت از میراث مکتوب معاصر به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه ارزشمند از آثار مرحوم میرزا لطفعلی صدرالافاضل نصیری امینی، اندیشمند، پژوهشگر و نویسنده برجسته معاصر، با هدف حفظ، صیانت و بهرهبرداری پژوهشی به کتابخانه ملی اهدا شده است.
این مجموعه نفیس توسط نوه آن مرحوم، فریدون نصیری امینی، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شده و آثاری متنوع از جمله نوشتههای تحقیقی، یادداشتهای علمی، نسخههای خطی کمیاب، مراسلات علمی و دستنوشتههای شخصی را در بر میگیرد؛ آثاری که میتواند به روشنتر شدن بخشی از تاریخ اندیشه و فرهنگ معاصر ایران یاری رساند.
مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی، اعلام کردند که مجموعه یادشده پس از طی مراحل ثبت، سازماندهی، مرمت و آمادهسازی تخصصی، در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
مرحوم میرزا لطفعلی صدرالافاضل نصیری امینی از چهرههای اثرگذار حوزه تحقیق و تألیف در دهههای اخیر به شمار میرود و آثار و یادداشتهای او در حوزههای مختلف فکری و فرهنگی، جایگاه قابل توجهی در میان پژوهشگران دارد.