ترکیب هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی خواف مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف گفت: برای اجرای ماده ۴۶ قانون انتخابات و با برگزاری جلسه انتخابات معتمدان هیات اجرایی شوراهای اسلامی خواف، هشت نفر از اعضای این هیئت مشخص شدند و ترکیب معتمدان هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی این شهرستان را اعلام کرد.
مهدی آسیایی افزود: خالقداد عرب، عبدالله صالحی سنگان، شیر محمد بهشتی، حبیبالرحمن قهستانی و علی ترکمان سلامی اعضای منتخب هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی خواف را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: سایر معتمدان منتخب هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی این شهرستان شامل «یوسف بروری سعدی، غلام احمد لاله رودی و حسن شریفی» است.