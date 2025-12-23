پخش زنده
تیم فولاد مبارکه سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر زنان موفق به شکست مهرگان شیراز شد تا به سومین برد خود دست یابد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران روز شنبه ۲۹ آذر با پنج دیدار پیگیری شد.
دیدار دو تیم مهرگان و فولاد مبارکه سپاهان که قرار بود در شیراز برگزار شود، به دلیل وضعیت آب و هوایی و بسته بودن جادهها لغو شد.
پس از تعیین زمان جدید این مسابقه از سوی سازمان لیگ فدراسیون والیبال، این دیدار از ساعت ۱۴ امروز (سهشنبه دوم دی) در سالن ۶ هزار نفری سردار سلیمانی شیراز آغاز شد.
شاگردان فریبا صادقی در این مسابقه سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۹ و ۲۵ بر ۱۱ با اقتدار مهرگان را شکست دادند تا به سومین برد خود دست پیدا کنند و ۹ امتیازی شوند.
مهری احمد علی نژاد به عنوان ناظر فنی و نسرین حق شناس به عنوان ناظر داوری بر این مسابقه نظارت داشتند.
همچنین ماندانا مطیعی حقیقی و مروارید عاشق داوران اول و دوم این دیدار بودند که به مدت ۶۴ دقیقه طول کشید.
هفته پنجم و پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان روز شنبه ششم دیماه با ۶ دیدار در شهرهای تهران، رفسنجان، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج برگزار خواهد شد.