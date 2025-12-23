­تیم فولاد مبارکه سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر زنان موفق به شکست مهرگان شیراز شد تا به سومین برد خود دست یابد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران روز شنبه ۲۹ آذر با پنج دیدار پیگیری شد.

دیدار دو تیم مهرگان و فولاد مبارکه سپاهان که قرار بود در شیراز برگزار شود، به دلیل وضعیت آب و هوایی و بسته بودن جاده‌ها لغو شد.

پس از تعیین زمان جدید این مسابقه از سوی سازمان لیگ فدراسیون والیبال، این دیدار از ساعت ۱۴ امروز (سه‌شنبه دوم دی) در سالن ۶ هزار نفری سردار سلیمانی شیراز آغاز شد.

شاگردان فریبا صادقی در این مسابقه سه بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۹ و ۲۵ بر ۱۱ با اقتدار مهرگان را شکست دادند تا به سومین برد خود دست پیدا کنند و ۹ امتیازی شوند.

مهری احمد علی نژاد به عنوان ناظر فنی و نسرین حق شناس به عنوان ناظر داوری بر این مسابقه نظارت داشتند.

همچنین ماندانا مطیعی حقیقی و مروارید عاشق داوران اول و دوم این دیدار بودند که به مدت ۶۴ دقیقه طول کشید.

هفته پنجم و پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان روز شنبه ششم دی‌ماه با ۶ دیدار در شهر‌های تهران، رفسنجان، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج برگزار خواهد شد.