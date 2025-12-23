به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار حزنی با اشاره به مأموریت‌های چندبعدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه علاوه بر مسئولیت اصلی خود در تأمین امنیت کشور و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه محرومیت‌زدایی مردم‌داری و خدمت‌رسانی به اقشار مستضعف نیز به‌صورت گسترده و هدفمند فعالیت می‌کند

وی افزود: این اقدامات به‌ویژه با اولویت مناطق مرزی محروم، سخت گذر و حساس کشور در حال انجام است و یکی از جلوه‌های مهم این خدمات مشارکت سپاه در ترویج و راه‌اندازی طرح ازدواج آسان است.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجرا می‌شود بیان داشت: خدمات ازدواج آسان نه‌تنها برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بلکه برای سایر اقشار مستضعف نیازمند و جوانان مستعدی که تحت پوشش این نهادها نیستند نیز در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه فتح استان هم در آئین اهدا این جهیزیه ها گفت: قرار است در ماه رجب ۴۵۰ سری جهیزیه بین زوج های جوان اهدا شود.

سردار مثنوی افزود: امروز ۱۰۰ سری جهیزیه شامل ۵ قلم ماشین لباسشویی، جارو برقی، یخچال، تلویزیون و اجاق گاز بین زوج های تحت پوشش‌ کمیته امداد توزیع شد.

وی اضافه کرد: هزینه هر سری جهیزیه ۱۰۰ میلیون تومان است.