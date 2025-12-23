سازمان حمل و نقل جمعی شهرستان‌های شرق اصفهان تا قبل از پایان سال جاری احیا و راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندارشهرستان ورزنه، در نشست هماهنگی شهرداری‌های شرق گفت: این سازمان با همکاری شهرداری‌ها و استانداری راه اندازی می‌شود.

شهاب ثابت‌راسخ در خصوص تأمین ناوگان افزود: نمایندگان مجلس مساعدت لازم برای تأمین و تخصیص ناوگان حمل و نقل همگانی مورد نیاز سازمان را فراهم می‌کنند.

مسعود فرقانی، مشاور و دستیاراستاندار اصفهان نیز گفت: موضوع فعالیت سازمان حمل و نقل جمعی شهرستان‌های شرق در جلسه‌های ستاد توسعه شرق پیگیری می‌شود.

شهرداری‌های ورزنه، جرقویه، کوهپایه و هرند و فرمانداری اصفهان هم تأکید کردند که همکاری لازم برای پیگیری امور شرکت حمل و نقل جمعی شهرستان‌های پنجگانه شرق انجام می‌شود